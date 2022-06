Pos obbligatorio dal 30 giugno, chi rischia la stangata e cosa fare prima di pagare (Di lunedì 20 giugno 2022) Doppia sanzione in agguato per negozi, esercenti e liberi professionisti che si sottrarranno al pagamento elettronico. cosa c’è da sapere Leggi su ilgiornale (Di lunedì 20 giugno 2022) Doppia sanzione in agguato per negozi, esercenti e liberi professionisti che si sottrarranno al pagamento elettronico.c’è da sapere

