Perché il Bahrein manda un ambasciatore in Siria (Di lunedì 20 giugno 2022) Impensabile fino a un po' di tempo fa, ma un nuovo ambasciatore del Bahrein ha preso formalmente servizio in Siria domenica 19 giugno. È la prima missione completa del Paese in oltre un decennio — Manama aveva riaperto la sede diplomatica nel 2018, ma era guidata da un incaricato di affari, dandole minore valore e ufficialità. Damasco continua a migliorare le sue relazioni con gli Stati arabi del Golfo. Il Medio Oriente segue un processo di cambiamento profondo, che tocca le visioni politiche e le società, e che si orienta verso un tentativo di distensione inter-regionale. Il rais Siriano Bashar Assad ha vinto la guerra civile che dura da oltre dieci anni: ci sono stati migliaia di morti, c'è stato l'innesco dell'uso della disinformazione come arma comune (quotidiana) su Internet, c'è stato l'ingresso in guerra della ...

