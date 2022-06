Nuoto, l’Italia è una conclamata potenza mondiale! E’ l’iniziata l’era dei Ceccon, Martinenghi e Pilato. E non sono i soli… (Di lunedì 20 giugno 2022) Cinque anni fa alla Duna Arena l’Italia vinceva tre ori mondiali, con Gabriele Detti, Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri. Oggi in due giorni a vincere i tre ori iridiati per l’Italia sono stati Nicolò Martinenghi, che cinque anni fa era già a Budapest, Thomas Ceccon, che proiprio allora iniziava ad affacciarsi nel mondo del Nuoto che conta, e Benedetta Pilato, che aveva appena 12 anni e del Nuoto che conta forse aveva solo sentito parlare da papà e mamma. Il ricambio generazionale, anche se due dei tre campioni del 2017 sono ancora qui e domani se la giocheranno per il podio, è completato. La Generazione Z ha raccolto il testimone e sta regalando al Nuoto italiano un prolungamento straordinario dell’età ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) Cinque anni fa alla Duna Arenavinceva tre ori mondiali, con Gabriele Detti, Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri. Oggi in due giorni a vincere i tre ori iridiati perstati Nicolò, che cinque anni fa era già a Budapest, Thomas, che proiprio allora iniziava ad affacciarsi nel mondo delche conta, e Benedetta, che aveva appena 12 anni e delche conta forse aveva solo sentito parlare da papà e mamma. Il ricambio generazionale, anche se due dei tre campioni del 2017ancora qui e domani se la giocheranno per il podio, è completato. La Generazione Z ha raccolto il testimone e sta regalando alitaliano un prolungamento straordinario dell’età ...

