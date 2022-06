Monza, a centrocampo spunta Torreira (Di lunedì 20 giugno 2022) Il Monza di Berlusconi e Galliani sogna in grande per il centrocampo: come riferisce La Gazzetta dello Sport, c'è l'ipotesi Lucas... Leggi su calciomercato (Di lunedì 20 giugno 2022) Ildi Berlusconi e Galliani sogna in grande per il: come riferisce La Gazzetta dello Sport, c'è l'ipotesi Lucas...

Pubblicità

sportli26181512 : Monza, a centrocampo spunta Torreira: Il Monza di Berlusconi e Galliani sogna in grande per il centrocampo: come ri… - firenzeviola_it : TORREIRA, Ci pensa il Monza per il centrocampo - tuttocalcioweb1 : #CalciomercatoMonza: spunta il nome di #Torreira per il centrocampo #Monza #Calciomercato - MomentiCalcio : #Monza, a sorpresa spunta #LucasTorreira: #Galliani tenta il colpaccio a centrocampo - CalcioNews24 : Il #Monza pensa a #Torreira per il centrocampo ?? -