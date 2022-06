La morte di Bochicchio diventa un mistero: aperta un’indagine (Di lunedì 20 giugno 2022) Il giallo sulla morte del broker Massimo Bochicchio potrà essere sciolto dall’autopsia che la Procura di Roma disporrà per cercare di fare chiarezza su quanto avvenuto ieri mattina su via Salaria, dove la Bmw con a bordo il 56enne ha preso fuoco dopo essere andata a sbattere contro il muro di cinta dell’aeroporto dell’Urbe. Bochicchio L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 20 giugno 2022) Il giallo sulladel broker Massimopotrà essere sciolto dall’autopsia che la Procura di Roma disporrà per cercare di fare chiarezza su quanto avvenuto ieri mattina su via Salaria, dove la Bmw con a bordo il 56enne ha preso fuoco dopo essere andata a sbattere contro il muro di cinta dell’aeroporto dell’Urbe.L'articolo

Pubblicità

repubblica : Morte Bochicchio, il tribunale di Roma rinvia il processo al broker dei vip: 'Salma irriconoscibile. Non c'è la cer… - repubblica : Morte Bochicchio, il tribunale di Roma rinvia il processo: 'Non e' certo che il corpo sia suo'. Possibile anche l'e… - RaiNews : Accusato di attività finanziaria abusiva e riciclaggio, tra poco avrebbe dovuto comparire all' udienza del processo… - JMC1899 : RT @CalcioFinanza: Diventa un mistero la morte di #Bochicchio, il broker accusato di truffa ai danni di volti noti dello sport, da Antonio… - CalcioFinanza : Diventa un mistero la morte di #Bochicchio, il broker accusato di truffa ai danni di volti noti dello sport, da Ant… -