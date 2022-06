Inter - Lukaku, l'ultimo muro di Zhang: lo scambio saltato (Di lunedì 20 giugno 2022) Inter - Chelsea, ultime schermaglie per Lukaku: siamo ai dettagli Romelu Lukaku © LaPresseLa 'Gazzetta dello Sport' ricostruisce i contatti avuti ieri tra i nerazzurri e i londinesi. Il Chelsea, per ... Leggi su calciomercato (Di lunedì 20 giugno 2022)- Chelsea, ultime schermaglie per: siamo ai dettagli Romelu© LaPresseLa 'Gazzetta dello Sport' ricostruisce i contatti avuti ieri tra i nerazzurri e i londinesi. Il Chelsea, per ...

Pubblicità

DiMarzio : #Lukaku @Inter ?il secondo round con il @ChelseaFC è avvenuto oggi: richiesta ufficiale 10M più bonus per il presti… - DiMarzio : #Calciomercato, @Inter | Il ritorno di #Lukaku è ormai a un passo: manca solo il sì di #Zhang - AlfredoPedulla : L’#Inter non ha una priorità #Lukaku e una terza scelta #Dybala: raccontarla così significa non conoscere la realtà… - BaccalaroSimone : RT @MilanFo60352769: Chiedo agli esperti... c'è la concreta possibilità che l'Inter riesca ha tesserare Big Romelu Lukaku per il recupero c… - PaolaRgnm : RT @it_inter: #Lukaku, l'Inter vuole ragionare a fondo sulle cifre dell'operazione: resta un'operazione dispendiosa dal punto di vista econ… -