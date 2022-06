Inter, ecco Bellanova: il terzino tutta corsa “allevato” in casa Milan (Di lunedì 20 giugno 2022) Per l’Inter il calciomercato è più vivo che mai. In attesa di sviluppi sui fronti Dybala e Lukaku, Marotta e Ausilio hanno messo a segno un altro colpo per aumentare la qualità della rosa di Inzaghi. Si tratta di Raoul Bellanova del Cagliari, promettente terzino destro classe 2000 che nell’ultima stagione è riuscito a mettersi in mostra nonostante la retrocessione dei sardi in Serie B. I nerazzurri hanno trovato l’accordo con il club del presidente Giulini sulla base di un prestito oneroso per circa 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 7. L’esterno dovrebbe firmare un accordo di quattro anni – con opzione per il quinto – da 1 milioni di euro a stagione, cifra che aumenterà negli anni fino ad arrivare ad un massimo di 1,5 milioni. Perché Bellanova? ANSA/FABIO MURRU Raul Bellanova ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 giugno 2022) Per l’il calciomercato è più vivo che mai. In attesa di sviluppi sui fronti Dybala e Lukaku, Marotta e Ausilio hanno messo a segno un altro colpo per aumentare la qualità della rosa di Inzaghi. Si tratta di Raouldel Cagliari, promettentedestro classe 2000 che nell’ultima stagione è riuscito a mettersi in mostra nonostante la retrocessione dei sardi in Serie B. I nerazzurri hanno trovato l’accordo con il club del presidente Giulini sulla base di un prestito oneroso per circa 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 7. L’esterno dovrebbe firmare un accordo di quattro anni – con opzione per il quinto – da 1 milioni di euro a stagione, cifra che aumenterà negli anni fino ad arrivare ad un massimo di 1,5 milioni. Perché? ANSA/FABIO MURRU Raul...

