Inps premiata alla Bocconi

(Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – . A marzo 2022 l’Istituto, infatti, ha partecipato al bando di gara ‘Valore pubblico: la Pubblica Amministrazione che funziona’ promosso dall’Università. Oggetto di tale iniziativa era la valorizzazione delle innovazioni adottate dalle amministrazioni pubbliche che hanno prodotto risultati tangibili per i cittadini e le imprese. Nell’ambito di questa edizione, sono state individuate dieci categorie a cui le amministrazioni potevano fare riferimento, ossia: “Sostenibilità”, “Digitalizzazione”, “Diversità e Inclusione”, “Lavoro e Sviluppo economico/imprenditoriale”, “Nuove fragilità”, “Sport”, “Cultura e Turismo”, “Innovazione e Creatività”, “Semplificazione” ed “Innovazione gestionali”. Il presidente dell’Istituto Pasquale Tridico ha ritirato il primo premio nella categoria “Digitalizzazione” per il progetto “Accesso ai servizi digitali ...

