"Ho un dubbio su Leclerc". Montreal, il sospetto di Terruzzi che tormenta la Ferrari: forse ieri... (Di lunedì 20 giugno 2022) Per la Ferrari, un altro weekend agrodolce. Non del tutto amaro, perché il secondo posto di un convincente Carlos Sainz dietro a un Max Verstappen scatenato e la rimonta di Charles Leclerc dall'ultima fila al quinto posto sono due risultati degni di nota. E, soprattutto, almeno a Montreal non ci sono stati problemi di affidabilità. Ma non si può ovviamente essere del tutto soddisfatti: a vincere è stata la Red Bull. E, soprattutto, forse per Leclerc si poteva fare qualcosa in più. Già, perché ai box ci sono stati dei problemi. Il monegasco è arrivato un po' lungo, certo, ma i meccanici hanno fallito nel primo tentativo di sollevare la macchina, perdendo all'incirca tre secondi. Quei tre secondi che sono bastati a farlo rientrare in pista dietro a tre macchine che, senza l'inconveniente, si ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Per la, un altro weekend agrodolce. Non del tutto amaro, perché il secondo posto di un convincente Carlos Sainz dietro a un Max Verstappen scatenato e la rimonta di Charlesdall'ultima fila al quinto posto sono due risultati degni di nota. E, soprattutto, almeno anon ci sono stati problemi di affidabilità. Ma non si può ovviamente essere del tutto soddisfatti: a vincere è stata la Red Bull. E, soprattutto,persi poteva fare qualcosa in più. Già, perché ai box ci sono stati dei problemi. Il monegasco è arrivato un po' lungo, certo, ma i meccanici hanno fallito nel primo tentativo di sollevare la macchina, perdendo all'incirca tre secondi. Quei tre secondi che sono bastati a farlo rientrare in pista dietro a tre macchine che, senza l'inconveniente, si ...

