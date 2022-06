Gli ospiti del Coca-Cola Summer Festival e le tappe, da Ermal Meta a LDA e Alvaro Soler? (Di lunedì 20 giugno 2022) Sono stati annunciati gli ospiti del Coca-Cola Summer Festival e le tappe, tre in tutto, che si svolgeranno nel corso del mese di luglio. Tre le località turistiche che accoglieranno gli eventi, da nord a sud della penisola. Si tratta di Lignano Sabbiadoro, Rimini e Paestum. Si parte il 15 luglio con il primo appuntamento a Lignano Sabbiadoro; si fa tappa poi a Rimini il 22 luglio per chiudere a Paestum il 29 luglio. Cosa aspettarsi? Esibizioni in piazza da parte degli artisti che di volta in volta si alterneranno sul palco, tre eventi musicali ad ingresso libero e gratuito che vedrà dal vivo alcuni degli artisti italiani più suonati nelle radio, rispettivamente con i nuovi singoli estivi. C’è la rappresentanza Amici di Maria De Filippi ben presente, con esponenti da tutte ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 20 giugno 2022) Sono stati annunciati glidele le, tre in tutto, che si svolgeranno nel corso del mese di luglio. Tre le località turistiche che accoglieranno gli eventi, da nord a sud della penisola. Si tratta di Lignano Sabbiadoro, Rimini e Paestum. Si parte il 15 luglio con il primo appuntamento a Lignano Sabbiadoro; si fa tappa poi a Rimini il 22 luglio per chiudere a Paestum il 29 luglio. Cosa aspettarsi? Esibizioni in piazza da parte degli artisti che di volta in volta si alterneranno sul palco, tre eventi musicali ad ingresso libero e gratuito che vedrà dal vivo alcuni degli artisti italiani più suonati nelle radio, rispettivamente con i nuovi singoli estivi. C’è la rappresentanza Amici di Maria De Filippi ben presente, con esponenti da tutte ...

