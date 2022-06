Filippo Bisciaglia orfano di Temptation Island | ecco in quale programma potremo vederlo

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 20 giugno 2022) Ora che è certo l’accantonamento del format– di cui era l’iconico e storico conduttore – da parte di Mediaset e della Fascino di Maria De Filippi,Bisciglia è rimasto senza lavoro. Cosa farà ora? Verrà ricollocato in altre trasmissioni, magari sempre nei panni di conduttore o opinionista, oppure parteciperà a qualche reality show dei tanti che andranno in onda a breve su Canale 5? Isola dei Famosi 2022, Edoardo Tavassi portato via in lacrime: il grave infortunio Il fratello di Guendalina Tavassi potrebbe non tornare pià sulla Playa a causa di un brutto incidente DopoBisciglia sbarca all’Isola dei Famosi? Quest’ultima ipotesi ...