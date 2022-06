Festival di Sanremo 2023, LDA soffia il posto a Luigi Strangis? (Di lunedì 20 giugno 2022) Negli ultimi giorni si è scatenata sul web e sui social una vera e propria guerra tra due fandom di Amici 21, ovvero nella fattispecie a dare battaglia a suon di post e tweet sono stati da una parte i fan di LDA, dall’altra quelli di Luigi Strangis, vincitore di questa edizione del talent di Maria De Filippi. Il motivo sarebbe un rumors che si è diffuso con insistenza negli scorsi giorni, secondo cui Amadeus preferirebbe avere in gara nel suo Festival di Sanremo il giovane napoletano figlio d’arte rispetto al vincitore del talent. Ovviamente è una notizia tutta da confermare, che potrebbe essere tranquillamente una bufala, ma i sostenitori di Luigi Strangis già parlando di una presunta raccomandazione del figlio di Gigi D’Alessio. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… I ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 20 giugno 2022) Negli ultimi giorni si è scatenata sul web e sui social una vera e propria guerra tra due fandom di Amici 21, ovvero nella fattispecie a dare battaglia a suon di post e tweet sono stati da una parte i fan di LDA, dall’altra quelli di, vincitore di questa edizione del talent di Maria De Filippi. Il motivo sarebbe un rumors che si è diffuso con insistenza negli scorsi giorni, secondo cui Amadeus preferirebbe avere in gara nel suodiil giovane napoletano figlio d’arte rispetto al vincitore del talent. Ovviamente è una notizia tutta da confermare, che potrebbe essere tranquillamente una bufala, ma i sostenitori digià parlando di una presunta raccomandazione del figlio di Gigi D’Alessio. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… I ...

