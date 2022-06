Ezra Miller | “The Flash” | Warner Bros riflette su come arginare i danni

Pubblicità

Quando, a inizio aprile, vi comunicavamo che la Warner aveva smentito le voci sulla riunione di emergenza che si sarebbe tenuta per discutere la situazione die di The Flash avevamo affermato, in maniera esplicita, che si trattava di una smentita palesemente poco convinta e credibile. Tutto era avvenuto a posteriori di un nuovo incidente che ha ...Mentre si moltiplicano le preoccupazioni per la salute mentale di, che si è reso irreperibile con alcuni dei suoi seguaci ed ha disattivato il suo account Instagram dopo aver cancellato una serie di messaggi farneticanti , in cui dichiarava di trovarsi ...Cosa potrebbe fare la Warner Bros per risolvere l'ingarbugliata situazione di The Flash e del suo protagonista, Ezra MillerCon Ezra Miller nella bufera delle polemiche, la Warner Bros. cerca una strategia per limitare i danni, economici e d'immagine ...