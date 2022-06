Eto’o condannato in Spagna, chiesti 22 mesi di carcere! Cos’ha combinato (Di lunedì 20 giugno 2022) Brutte notizie per Samuel Eto’o, la leggenda del calcio mondiale è stato condannato in Spagna per evasione fiscale. I fatti risalgano al triennio che va dal 2006 al 2009, quando l’allora centravanti del Barcellona ha nascosto al fisco una cifra pari a 3.8 milioni di euro. Eto’o ha immediatamente ammesso le proprio colpe in tribunale: “Riconosco i fatti e pagherò, ma faccio sapere che allora ero un bambino e che ho sempre fatto quello che mio padre mi chiedeva di fare“. Eto’o Carcere Evasione Fiscale L’accusa aveva chiesto una pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione per Eto’o e per il suo ex procuratore, José Maria Mesalles. Alla fine il camerunese sarà costretto a pagare una cifra pari a 1.810.310 euro per evitare la reclusione di 22 mesi ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 20 giugno 2022) Brutte notizie per Samuel, la leggenda del calcio mondiale è statoinper evasione fiscale. I fatti risalgano al triennio che va dal 2006 al 2009, quando l’allora centravanti del Barcellona ha nascosto al fisco una cifra pari a 3.8 milioni di euro.ha immediatamente ammesso le proprio colpe in tribunale: “Riconosco i fatti e pagherò, ma faccio sapere che allora ero un bambino e che ho sempre fatto quello che mio padre mi chiedeva di fare“.Carcere Evasione Fiscale L’accusa aveva chiesto una pena di 4 anni e 6di reclusione pere per il suo ex procuratore, José Maria Mesalles. Alla fine il camerunese sarà costretto a pagare una cifra pari a 1.810.310 euro per evitare la reclusione di 22...

Pubblicità

SkySport : Frode fiscale in Spagna: Samuel Eto'o condannato a 22 mesi #SkySport #Etoo - sportli26181512 : Samuel Eto'o condannato: 22 mesi di reclusione per frode fiscale, un anno per il suo ex agente: Samuel Eto'o, ex at… - serieB123 : Eto’o si dichiara colpevole di evasione fiscale: condannato a 22 mesi, pagherà al Fisco spagnolo 1,8 milioni… - sportli26181512 : Frode fiscale in Spagna: Samuel Eto'o condannato a 22 mesi: L’ex calciatore dell’Inter e del Barcellona Samuel Eto’… - _SiGonfiaLaRete : #Eto'o condannato a 22 mesi di reclusione: la motivazione -

Eto'o condannato a 22 mesi di prigione per frode fiscale: "Ma all'epoca ero un bambino..." Così si è giustificato Samuel Eto'o dopo aver ammesso di frodato il fisco spagnolo. Il Tribunale penale di Barcellona lo ha condannato a 22 mesi di reclusione (con pena sospesa) per aver evaso all'... Torino, ha cinque fidanzate e 12 figli: condannato per il mancato mantenimento Il tribunale, ieri mattina, lo ha condannato a tre mesi, 400 euro ... ben più illustre e facoltoso: Samuel Eto'o, padre di cinque ... Così si è giustificato Samueldopo aver ammesso di frodato il fisco spagnolo. Il Tribunale penale di Barcellona lo haa 22 mesi di reclusione (con pena sospesa) per aver evaso all'...Il tribunale, ieri mattina, lo haa tre mesi, 400 euro ... ben più illustre e facoltoso: Samuel, padre di cinque ...