Elezioni francesi: batosta per Macron, record storico per la Le Pen (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu – Le Elezioni legislative francesi sono una sberla per Emmanuel Macron, come dicono i risultati ufficiali riportati anche da Tgcom24. Elezioni, Macron ridimensionato. Melenchon: “Sconfitta totale” Le prime proiezioni dell’Ifop non possono che preoccupare il presidente francese Emmanuel Macron. Secondo le stime, la coalizione Ensemble! oscilla tra i 210 e i 250 seggi. Mentre per ottenere la maggioranza assoluta nel parlamento francese ce ne vogliono 289. Jean-Luc Melenchon e la sua coalizione sono tra i 150 e i 180. Marine Le Pen vola tra i 60 e gli 80. Le opposizioni crescono, anzi esplodono, la maggioranza accusa il colpo. Il premier francese Elizabeth Borne la spara addirittura drammatica: “Il nostro Paese è a rischio”, per “le sfide che dobbiamo affrontare, sia sul ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu – Lelegislativesono una sberla per Emmanuel, come dicono i risultati ufficiali riportati anche da Tgcom24.ridimensionato. Melenchon: “Sconfitta totale” Le prime proiezioni dell’Ifop non possono che preoccupare il presidente francese Emmanuel. Secondo le stime, la coalizione Ensemble! oscilla tra i 210 e i 250 seggi. Mentre per ottenere la maggioranza assoluta nel parlamento francese ce ne vogliono 289. Jean-Luc Melenchon e la sua coalizione sono tra i 150 e i 180. Marine Le Pen vola tra i 60 e gli 80. Le opposizioni crescono, anzi esplodono, la maggioranza accusa il colpo. Il premier francese Elizabeth Borne la spara addirittura drammatica: “Il nostro Paese è a rischio”, per “le sfide che dobbiamo affrontare, sia sul ...

