Corso di giornalismo calcistico: iscrizioni aperte e poi stage a calciomercato.com (Di lunedì 20 giugno 2022) Lunedì 12 settembre 2022 si terrà a MILANO (in via Mauro Macchi, 8 presso il Milano Business Center dalle 10 alle 18) UN IMPERDIBILE... Leggi su calciomercato (Di lunedì 20 giugno 2022) Lunedì 12 settembre 2022 si terrà a MILANO (in via Mauro Macchi, 8 presso il Milano Business Center dalle 10 alle 18) UN IMPERDIBILE...

Pubblicità

ZIA_FE : Fare i simpaticoni sulle guerre in corso. Che giornalismo di alto livello. - morandi_andrea : RT @Assange_Italia: ?Andate a vedere i cartelloni a Milano!? ??Via Canonica - Largo Gadda ??Corso di Porta Romana lato op civ 68 200x400 I… - claracampostor1 : RT @Assange_Italia: ?Andate a vedere i cartelloni a Milano!? ??Via Canonica - Largo Gadda ??Corso di Porta Romana lato op civ 68 200x400 I… - glibralato : Gin Mare, la campagna social per la tutela dei nostri mari. Allievi del corso di giornalismo a Cinemambiente. Simul… - VilmaBerta17 : RT @Assange_Italia: ?Andate a vedere i cartelloni a Milano!? ??Via Canonica - Largo Gadda ??Corso di Porta Romana lato op civ 68 200x400 I… -