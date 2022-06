Ceccon per il colpo nei 100 dorso - Sport - quotidiano.net (Di lunedì 20 giugno 2022) Martinenghi, Miressi, Ceccon: è questo il nuovo triumvirato azzurro un po' padrone dello spogliatoio in casa Italia, anche se ufficialmente il capitano è il veterano di mille battaglie nonché ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Martinenghi, Miressi,: è questo il nuovo triumvirato azzurro un po' padrone dello spogliatoio in casa Italia, anche se ufficialmente il capitano è il veterano di mille battaglie nonché ...

Pubblicità

Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlbertoRazzetti #AlessandroMiressi LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA. Thomas Cec… - venti4ore : Budapest 2022. Giorno 2. 100 rana. Nicolo Martinenghi è Campione del Mondo con il nuovo primato nazionale (58.26).… - bankainoace : @luv_somnia ah quello sicuramente ceccon era molto affaticato regalerà gioie in futuro ma dressel per ora non si tocca ancora - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #Mondialinuoto202 #ThomasCeccon Nuoto, Thomas Ceccon poliedrico. La gestione dei 100 dorso e tu… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #Mondialinuoto2022 #ThomasCeccon Nuoto, Thomas Ceccon: “Dispiace non aver ripetuto il tempo del… -