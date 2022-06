Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni | le risposte alle domande più frequenti Question time con Faraci Anief – Live 21 giugno ore 14 | 30

Pubblicità

AniefTorino : Assegnazioni provvisorie: per ANIEF devono essere aperte anche agli assunti da prima fascia GPS - AniefTorino : Da oggi al via le domande per assegnazioni provvisorie e utilizzazioni: fino al 4 luglio decine di migliaia di doce… - ProDocente : Mobilità 2022 e assegnazioni provvisorie. Che fine fanno i docenti assunti da Gps prima fascia? - ProDocente : Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2022/23: i moduli di domanda - TecnicaScuola : Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2022/23: i moduli di domanda -- -

ANIEF - C'è un'assenza che fa rumore nella nota 23439 del 17 luglio con cui il Ministero ha dato il via, a partire da oggi, alle domande per chiedere l'assegnazione provvisoria in deroga ai vincoli ...Domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione per il personale docente dal 20 giugno al 4 luglio, mentre per il personale Ata al 27 giugno all'11 luglio. Ritorna Question Time , la rubrica di ...C’è un’assenza che fa rumore nella nota 23439 del 17 luglio con cui il Ministero ha dato il via, a partire da oggi, alle domande per ...(ASI) Roma - "Per una questione di date imposte dallo Stato, migliaia di docenti non sono ammessi all'assegnazione provvisoria che consentirebbe loro di non ritrovarsi lontani dalla famiglia. Si rende ...