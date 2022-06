Armi all’Ucraina, riunione maggioranza-governo (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – È iniziata la riunione maggioranza-governo sulla risoluzione per le comunicazioni del premier Mario Draghi. Sul tavolo l’ultimo punto che era stato accantonato negli incontri dei giorni scorsi, quello delle Armi all’Ucraina. Anche se al momento, anche dopo la nota del consiglio nazionale M5S, il nodo si è spostato sulle richiesta grillina di un maggiore coinvolgimento del Parlamento. La mediazione ora, a quanto si riferisce, ruota attorno a questo punto fermo restando, si fa notare, che non può passare l’idea di un ‘commissariamento’ del governo da parte delle Camere. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – È iniziata lasulla risoluzione per le comunicazioni del premier Mario Draghi. Sul tavolo l’ultimo punto che era stato accantonato negli incontri dei giorni scorsi, quello delle. Anche se al momento, anche dopo la nota del consiglio nazionale M5S, il nodo si è spostato sulle richiesta grillina di un maggiore coinvolgimento del Parlamento. La mediazione ora, a quanto si riferisce, ruota attorno a questo punto fermo restando, si fa notare, che non può passare l’idea di un ‘commissariamento’ delda parte delle Camere. L'articolo proviene da Italia Sera.

