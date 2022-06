Anche in Europa dobbiamo tassare le flatulenze di mucche e pecore

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 20 giugno 2022) Un’imposta su rutti e. No, non è una proposta di qualche nobile in fissa con il galateo. Ma la misura introdotta recentemente dalla Nuova Zelanda per incentivare gli allevatori ad essere meno impattanti a livello climatico. Il governo guidato dalla premier laburista Jacinda Ardern ha annunciato l’istituzione di un’imposta sui gas intestinali dei bovini e delle. L’85% delle emissioni di metano nel Paese sono dovute proprio alle “emissioni” di questi animali. Un dato che non deve stupire se si pensa che i neozelandesi sono circa 5 milioni, mentre i bovini e lerispettivamente 10 e 26 milioni. Inoltre, la metà delle emissioni inquinanti del Paese è dovuta ad attività agricole. La misura – parte integrante dell’Emissions reduction plan – è stata quindi una scelta quasi obbligata per l’esecutivo neozelandese, che ...