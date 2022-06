Uccide la moglie con una coltellata e fugge, ritrovato carbonizzato (Di domenica 19 giugno 2022) Sono terminate le ricerche dell’assassino di Donatella Miccoli, la donna di 38 anni uccisa con una coltellata la notte scorsa nella sua abitazione a Novoli, in provincia di Lecce. A pugnalare a morte la donna è stato il marito, Matteo Verdesca, che, dopo diverse ore, è stato ritrovato senza vita. Ricercato per tutta la notte L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 19 giugno 2022) Sono terminate le ricerche dell’assassino di Donatella Miccoli, la donna di 38 anni uccisa con unala notte scorsa nella sua abitazione a Novoli, in provincia di Lecce. A pugnalare a morte la donna è stato il marito, Matteo Verdesca, che, dopo diverse ore, è statosenza vita. Ricercato per tutta la notte L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

