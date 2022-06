Traffico Roma del 19-06-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 19 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto ancora chiusura per incidente sulla tangenziale est all’altezza di via dei Campi Sportivi verso San Giovanni veicoli deviati in via dei Campi Sportivi rallentamenti perintenso sulla via Pontina tra Spinaceto e Castel di Decima verso Pomezia come ogni domenica pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali con deviazioni per le linee bus di zona via dei Fori Imperiali resterà chiusa anche dalle 7 alle 17 di domani lunedì 20 giugno per riprese cinematografiche a Fonte Nuova per la festa del Sacro Cuore divieto di transito fino alle mezzanotte di oggi sul tratto di via Nomentana tra Piazza Padre Pio e Piazza Varisco deviazioni anche per la linea bus 337 raduno storico questa mattina in Piazza Bocca della Verità delle Fiat 500 le vetture la cui partenza ...