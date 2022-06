Scherma | Europei 2022 oggi | orari 19 giugno | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di domenica 19 giugno 2022) Glidiproseguonoin quel di Antalya (Turchia) con la terza giornata di assalti. Le prove di sciabola femminile e spada maschile caleranno il sipario sulle gare individuali per poi lasciare spazio ai quartetti a partire da domani. Gli schermidori azzurri salgono in pedana con l’obiettivo di arricchire il bottino di podi messo in cascina finora. Speranze concrete di top-3 arrivano principalmente da Federico Vismara e Andrea Santarelli, ma se Davide Di Veroli e Gabriele Cimini troveranno il giusto feeling è lecito non porre limiti alla provvidenza. Più difficile l’impresa al femminile, nella cui arma l’oro continentale manca dal 2003 con Ilaria Bianco; ai nastri di partenza della competizione troveremo Eloisa Passaro, Martina Criscio, Michela Battiston e Rossella Gregorio. Di seguito il ...

Pubblicità

Federscherma : #Antalya Europei Assoluti Fioretto Maschile È TRIPLETTA AZZURRA ?? ORO PER DANIELE GAROZZO ?? ARGENTO PER TOMMASO… - Eurosport_IT : ?????????????? ???????????? ?? ?????????? ?????????? ?? Che forza le nostre ragazze, sul podio agli Europei di Scherma di Antalya!! Fantast… - Agenzia_Ansa : Podio tutto italiano ai campionati europei di Scherma di Antalya: Daniele Garozzo è il nuovo campione d'Europa nel… - ClaudioMori7 : RT @LaStampa: Scherma: agli Europei tripletta Italia nel fioretto maschile, l’oro a Garozzo - Italian : Scherma: dominio Italia, Garozzo campione d'Europa -

Gigi Datome man of the match: 23 punti con 5 triple approfondimentodi, tripletta per Italia nel fioretto: oro a Garozzo Altra prestazione di gran carattere e qualità da parte della ...ANTALYA (TURCHIA) " Grande seconda giornata ai Campionatidi Antalya 2022 per l'Italia che conquista nelle due prove in programma oggi ben cinque medaglie: oro di Daniele Garozzo, argento di Tommaso Marini e Rossella Fiamingo e bronzo di Giorgio ...Gli Europei 2022 di scherma proseguono oggi in quel di Antalya (Turchia) con la terza giornata di assalti. Le prove di sciabola femminile e spada maschile caleranno il sipario sulle gare individuali p ...La scherma italiana è pronta ad affrontare i Campionati Europei Assoluti Antalya 2022. Sono 25 in tutto gli atleti azzurri convocati dei responsabili d'arma Stefano Cerioni per il fioretto, Nicola Zan ...