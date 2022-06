MotoGP, Enea Bastianini: “Nonostante una brutta partenza ho chiuso 10°, nel complesso weekend complicato” (Di domenica 19 giugno 2022) Poca voglia di sorridere per Enea Bastianini al termine del Gran Premio di Germania, decimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2022. Sul tracciato del Sachsenring, infatti, il pilota portacolori del team Ducati Gresini ha vissuto una gara anonima, proseguendo il trend del fine settimana teutonico. Solamente decimo al traguardo (sfruttando diverse cadute davanti a sé), il romagnolo ha concluso ad oltre 21 secondi dalla prima posizione di Fabio Quartararo, venendo anche regolato dal vicino di box Fabio Di Giannantonio che, nelle ultime uscite, lo sta mettendo sempre più in difficoltà. MotoGP, GP Germania 2022. Fabio Quartararo l’Intoccabile. Bagnaia cade ancora e il francese domina Il suo commento alla gara rilasciato al sito ufficiale della scuderia Gresini: “Sono contento solo a metà: non sono partito bene perché la ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) Poca voglia di sorridere peral termine del Gran Premio di Germania, decimo appuntamento del Mondiale2022. Sul tracciato del Sachsenring, infatti, il pilota portacolori del team Ducati Gresini ha vissuto una gara anonima, proseguendo il trend del fine settimana teutonico. Solamente decimo al traguardo (sfruttando diverse cadute davanti a sé), il romagnolo ha concluso ad oltre 21 secondi dalla prima posizione di Fabio Quartararo, venendo anche regolato dal vicino di box Fabio Di Giannantonio che, nelle ultime uscite, lo sta mettendo sempre più in difficoltà., GP Germania 2022. Fabio Quartararo l’Intoccabile. Bagnaia cade ancora e il francese domina Il suo commento alla gara rilasciato al sito ufficiale della scuderia Gresini: “Sono contento solo a metà: non sono partito bene perché la ...

Pubblicità

aIienea : Enea e Jorge in motogp Podi senza vittorie: 2 e 5 Vittorie: 3 e 1 (+ mondiali: moto2 2020 e moto3 2018) Marini: Luca - fmimolise : MotoGP 2022. GP di Germania al Sachsenring. Alberto 'Pigiamino' Giribuola e Zam IN DIRETTA OGGI ALLE 19:15: L’ingeg… - infoitsport : MotoGP, Enea Bastianini sul futuro in Ducati ufficiale: 'E' presto per fare annunci' - streghetta52 : Il migliore degli italiani è Luca Marini, quinto, seguito da Fabio Di Giannantonio, ottavo, ed Enea Bastianini decimo #GermanGP #MotoGP - SkySportMotoGP : ? Vinales costretto al ritiro ?? Enea è 10° a 10 giri dal terime LIVE ? -