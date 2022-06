M5s: vertice in serata, c'è attesa per la decisione su Di Maio: "Minano il governo, atteggiamento poco maturo" (Di domenica 19 giugno 2022) È convocato per stasera il Consiglio nazionale del Movimento Cinque Stelle. All'ordine del giorno della riunione, a quanto si apprende da fonti pentastellate, la discussione sulla linea politica da ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 giugno 2022) È convocato per stasera il Consiglio nazionale del Movimento Cinque Stelle. All'ordine del giorno della riunione, a quanto si apprende da fonti pentastellate, la discussione sulla linea politica da ...

Pubblicità

Zamberlett : RT @augusto_amato: Caos M5s: vertice in serata, attesa per la decisione su Di Maio - Politica - ANSA - augusto_amato : Caos M5s: vertice in serata, attesa per la decisione su Di Maio - Politica - ANSA - edoludo : RT @paolo_r_2012: Caos M5s: vertice in serata, attesa per la decisione su Di Maio - leone52641 : RT @paolo_r_2012: Caos M5s: vertice in serata, attesa per la decisione su Di Maio - paolo_r_2012 : RT @paolo_r_2012: Caos M5s: vertice in serata, attesa per la decisione su Di Maio -