Lecce, uccide la moglie di 38 anni con una coltellata e poi si dà alla fuga: è ricercato dai carabinieri (Di domenica 19 giugno 2022) Ha ucciso con una coltellata la moglie di 38 anni, Donatella Miccoli, e poi si è dato alla fuga. È caccia all'uomo in Salento: i carabinieri sono sulle tracce di Matteo Verdesca dopo che la scorsa notte, poco prima delle 2, ha colpito a morte la consorte. I fatti sono avvenuti a Novoli, in provincia di Lecce: dalle prime ricostruzioni, nella serata di sabato, la coppia è stata vista insieme ai figli nella piazza della cittadina, dove c'era la festa di San Luigi. Quindi l'uomo ha accompagnato i ragazzi dalla nonna e, rincasato, ha avuto una lite con la moglie: i vicini hanno riferito di averli sentiti discutere. La vittima lavorava come commessa nel centro commerciale Ipercoop di Surbo (Lecce).

