Gas | martedì vertice Eni in megaprogetto per aumento export Gnl da Qatar

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Emergenza gas: martedì al ministero della Transizione ecologica la riunione del Comitato di sicurezza sul livello d… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Emergenza gas: martedì al ministero della Transizione ecologica la riunione del Comitato di sicurezza sul livello d'allar… - ansa_economia : Martedì si riunisce il comitato di sicurezza sul livello di allarme per il gas. A metà settimana, forse mercoledì,… - giuantvil : RT @TCommodity: ++ Gas:martedì riunione comitato sicurezza,su livello allarme ++ (ANSA) - padovesi58a : Martedì si riunisce il comitato di sicurezza sul livello di allarme per il gas -

- Il ministero della Transizione riunisce il comitato di sicurezza. Cingolani mercoledì incontrerà le società fornitrici. Il progetto con il Qatar non sarà operativo prima del 2025E' in programmapomeriggio la riunione del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio delnaturale , istituito presso il Ministero della transizione ecologica (Mite), per discutere sul possibile ...