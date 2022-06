Flavio Briatore, l’amore per il figlio: «Non ho bisogno di badanti. Ho Nathan» (Di domenica 19 giugno 2022) Flavio Briatore padre a tempo pieno. A 72 anni l’imprenditore di Montecarlo sta vivendo la sua quotidianità nel pieno degli affetti che lo circondano. «La felicità per me è stare con mio figlio, oggi mi appassiono alle cose normali», racconta in un’intervista a Sette, il settimanale del Corriere della Sera. Dopo la fine del matrimonio con Elisabetta Gregoraci, con cui è rimasto in ottimi rapporti, accanto a lui non c’è nessuna donna. l’amore sembra essere un capitolo chiuso. «L’unica storia affettiva per ora è quella con mio figlio». «E poi alla mia età…spero soltanto di invecchiare bene, con qualcuno che mi sostenga e che mi dia felicità» aggiunge. «Non ho bisogno di badanti. Ho solo necessità di passare del tempo con Nathan ed ... Leggi su blog.libero (Di domenica 19 giugno 2022)padre a tempo pieno. A 72 anni l’imprenditore di Montecarlo sta vivendo la sua quotidianità nel pieno degli affetti che lo circondano. «La felicità per me è stare con mio, oggi mi appassiono alle cose normali», racconta in un’intervista a Sette, il settimanale del Corriere della Sera. Dopo la fine del matrimonio con Elisabetta Gregoraci, con cui è rimasto in ottimi rapporti, accanto a lui non c’è nessuna donna.sembra essere un capitolo chiuso. «L’unica storia affettiva per ora è quella con mio». «E poi alla mia età…spero soltanto di invecchiare bene, con qualcuno che mi sostenga e che mi dia felicità» aggiunge. «Non hodi. Ho solo necessità di passare del tempo coned ...

