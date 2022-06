F1 stasera in tv, orari GP Canada 2022: programma gara, streaming, guida TV8 e Sky (Di domenica 19 giugno 2022) Oggi, domenica 19 giugno, il circuito “Gilles Villeneuve” di Montreal ospiterà dopo tre anni di digiuno il Gran Premio del Canada 2022, nono appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Grande attesa per quella che si profila come una delle gare più spettacolari dell’anno, in seguito alle qualifiche bagnate di ieri. LA DIRETTA LIVE DELLA gara DEL GP DEL Canada 2022 DI F1 DALLE 20.00 Le prime due file dello schieramento sono estremamente intriganti, con Max Verstappen in pole position davanti all’Alpine di un eterno Fernando Alonso, alla Ferrari di Carlos Sainz e alla Mercedes di Lewis Hamilton. Fari puntati poi sulla rimonta di Sergio Perez dalla 13ma e di Charles Leclerc dalla 19ma piazzola. Il GP del Canada inizierà stasera alle ore 20 italiane e verrà ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) Oggi, domenica 19 giugno, il circuito “Gilles Villeneuve” di Montreal ospiterà dopo tre anni di digiuno il Gran Premio del, nono appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Grande attesa per quella che si profila come una delle gare più spettacolari dell’anno, in seguito alle qualifiche bagnate di ieri. LA DIRETTA LIVE DELLADEL GP DELDI F1 DALLE 20.00 Le prime due file dello schieramento sono estremamente intriganti, con Max Verstappen in pole position davanti all’Alpine di un eterno Fernando Alonso, alla Ferrari di Carlos Sainz e alla Mercedes di Lewis Hamilton. Fari puntati poi sulla rimonta di Sergio Perez dalla 13ma e di Charles Leclerc dalla 19ma piazzola. Il GP delinizieràalle ore 20 italiane e verrà ...

