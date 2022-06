"Dovete smetterla...". Di Maio, il brutale sfogo rubato: l'umiliazione più dura per Conte, tutto in una frase (Di domenica 19 giugno 2022) "Nei panni del barricadero non è credibile. Sembra Di Battista con la pochette". La frase virgolettata e anonima è riferita a Giuseppe Conte, reo secondo i pentastellati "dimaiani" di voler assumere il ruolo di leader anti-sistema cambiando svariate volte la "maschera" pur di sopravvivere politicamente. Francesco Verderami nel suo editoriale per il Corriere inanella le "svolte" più clamorose, quelle che gli rinfaccia oggi il suo avversario interno, Luigi Di Maio: ora innalza la bandiera del pacifismo e opponendosi all'invio di nuove armi all'Ucraina, dimenticando che da premier, "nel 2019, per assecondare l'amico Trump, firmò il documento della Nato che impone di portare le spese militari al 2% del Pil. Nel 2020 autorizzò la vendita di due navi da guerra alla Marina militare egiziana, incurante del «caso Regeni». Infine, con la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) "Nei panni del barricadero non è credibile. Sembra Di Battista con la pochette". Lavirgolettata e anonima è riferita a Giuseppe, reo secondo i pentastellati "dimaiani" di voler assumere il ruolo di leader anti-sistema cambiando svariate volte la "maschera" pur di sopravvivere politicamente. Francesco Verderami nel suo editoriale per il Corriere inanella le "svolte" più clamorose, quelle che gli rinfaccia oggi il suo avversario interno, Luigi Di: ora innalza la bandiera del pacifismo e opponendosi all'invio di nuove armi all'Ucraina, dimenticando che da premier, "nel 2019, per assecondare l'amico Trump, firmò il documento della Nato che impone di portare le spese militari al 2% del Pil. Nel 2020 autorizzò la vendita di due navi da guerra alla Marina militare egiziana, incurante del «caso Regeni». Infine, con la ...

