Da Altavilla passando per Monreale

Leggi su linkiesta

(Di domenica 19 giugno 2022) Un po’ per pigrizia un po’ per mancanza di tempo, quando si viaggia si tende a rimanere nel solco del conosciuto, “sicuro”, facilmente raggiungibile. E indubbiamente un luogo come la Sicilia perde di prestigio e importanza quando chi sceglie di recarsi in visita non si spinge a visitare le città minori, l’entroterra, le zone costiere, i belvederi. Un’isola ricchissima di bellezze artistiche, di grandi contrasti urbanistici e architettonici, con un mare splendido e tradizioni religiose, culturali, culinarie che potrebbero tenerci svegli notti intere sentendone i racconti. Per chi sceglie Palermo, dopo aver dedicato un paio di giorni alla visita della città, consigliamo una gita di giornata per vedere. Un borgo di origine arabo-normanna, noto in tutto il mondo per il suo Duomo -Patrimonio dell’Umanità – , al cui interno sono visibili gli splendidi mosaici voluti ...