Pubblicità

GiovaAlbanese : Presentate ufficialmente cinque manifestazioni d'interesse per prelevare il #Catania: ci sono le condizioni per spe… - rtl1025 : ?? È stato trovato il cadavere di #Elena, la bambina di cinque anni rapita ieri a #Tremestieri etneo. Carabinieri d… - fanpage : ??Una maglietta a maniche corte bianca e un paio di pantaloncini gialli, così era vestita Elena Del Pozzo, la bimba… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Catania, cinque le proposte arrivate in Comune: entro fine giugno la nuova proprietà - Mediagol : Catania, cinque le proposte arrivate in Comune: entro fine giugno la nuova proprietà -

La conferma a LiveSicilia è arrivata dalla Procura diche coordina la delicata inchiesta ... Il corpo, inserito all'interno disacchi, è stato seppellito dalla donna in un campo vicino ...... alle ore 17, nella Cattedrale di. Ad officiare la messa sarà l'arcivescovo metropolita ... Agiorni dal rinvenimento del cadavere, gli inquirenti sono tornati nel campo di via Turati per ...Parliamo, tra le cinque manifestazioni d’interesse per il titolo sportivo della Città di Catania per ripartire dalla serie D, quella di Dante Scibilia per conto della Pelligra Group Pty Ltd, ...Bimba uccisa a Catania, restano punti oscuri sulla tragica vicenda L'omicidio di Catania continua a far discutere per la ferocia del gesto di Martina Patti, la madre della piccola Elena di soli 5 anni ...