Caldo a Milano e in Lombardia, lunedì 20 giugno il picco: attesi 37 gradi (Di domenica 19 giugno 2022) Secondo le previsioni dell’Arpa soltanto da martedì l’afflusso di aria più fresca in quota favorirà un aumento dell’instabilità con possibili temporali e un lieve calo del termometro Leggi su corriere (Di domenica 19 giugno 2022) Secondo le previsioni dell’Arpa soltanto da martedì l’afflusso di aria più fresca in quota favorirà un aumento dell’instabilità con possibili temporali e un lieve calo del termometro

Pubblicità

repubblica : Il caldo record spinge i condizionatori. Blackout in serie da Torino a Milano [di Elena Dusi] - Corriere : Caldo record, a Milano e in Lombardia. Domani 37 gradi - mpietropoli : Il caldo intollerabile fa apparire tollerabile e congruente un aereo arancione, mentre cammini nel caldo di un cald… - mapivi63 : RT @Corriere: Caldo record, a Milano e in Lombardia. Domani 37 gradi - HomogenicUtopia : Comunque qui a Napoli c'è proprio una temperatura gradevole, niente a confronto con il caldo torrido che ho trovato… -