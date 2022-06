19 giugno 1922 | 100 anni fa la prima volta dell' Italia in Coppa Davis

Pubblicità

RaiNews : Il 12 giugno 1922 nasceva Margherita Hack, astrofisica di fama internazionale, prima direttrice donna dell'Osservat… - federtennis : 19 giugno 1922 19 giugno 2022 1?0?0? anni di storia dell'Italia???? in Coppa Davis ?? ?? - stati_generali : 24 giugno 1922: Walther Rathenau, morte di un uomo solo - SanSeveroNews : La nostra vita è tempestata di diamanti se, un giorno, la si può raccontare ai posteri con 'animus' cosciente. E, i… - SanSeveroNews : La nostra vita è tempestata di diamanti se, un giorno, la si può raccontare ai posteri con 'animus' cosciente. E, i… -

GLI STATI GENERALI

Cento anni dopo quel lunedì 19del, quando al Roehampton Lawn Tennis Club si affrontarono i padroni di casa delle Isole Britanniche e la prima formazione azzurra con racchetta da tennis, ...Il primo match ufficiale dell'Italia in Coppa Davis è datato ufficialmente 1, contro il Giappone, ma in realtà è una falsa partenza perché il 5 - 0 è in realtà segnato a tavolino, per rinuncia. Il vero esordio azzurro slitta quindi così al 19 - 21, sempre di... 24 GIUGNO 1922: WALTHER RATHENAU, MORTE DI UN UOMO SOLO Il ricordo più tangibile della prima partita disputata dall’Italia in Coppa Davis è una moneta d’oro. Una casa d’aste londinese la propone sul ...Il primo match ufficiale dell'Italia in Coppa Davis è datato ufficialmente 1 giugno 1922, contro il Giappone, ma in realtà è una falsa partenza ...