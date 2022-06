Undici regole di mimetizzazione per i terroristi 'lupi solitari'

(Di sabato 18 giugno 2022) AGI -di "sicurezza" e "dissimulazione" pensate per militanti IS e “”. I carabinieri del Ros le hanno trovate nella memoria dello smartphone di H.F.I.M., 37enne egiziano destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per partecipazione a un'associazione con finalità di terrorismo internazionale e addestramento con finalità di terrorismo. Queste, nel dettaglio, le raccomandazioni, riportate nel testo dell'ordinanza. "Reperisci l'informazione che serve, senza basarsi sul fattore dell'accertata fiducia nell'altrui persona lasciandoti andare a molteplici richieste" "Non essere abitudinario nel vestire, nel mangiare e negli spostamenti facilitando il tuo monitoraggio al nemico" "Metti in sicurezza la tua cerchia sociale (moglie, familiari, parenti), violare la tua ...

AGI -di 'sicurezza' e 'dissimulazione' pensate per militanti IS e 'lupi solitari'. I carabinieri del Ros le hanno trovate nella memoria dello smartphone di H. F. I. M., 37enne egiziano ...