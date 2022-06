UFFICIALE – Eddie Nketiah rinnova con l’Arsenal fino al 2027

(Di sabato 18 giugno 2022)prosegue nel rafforzamento della linea verde: èil rinnovoal 30 giugnodi, attaccante inglese classe ’99. Nella prossima stagione indosserà la maglia numero 14, dopo aver vestito la 30 nell’ultima annata in cui ha messo a referto 10 gol e un assist in 27 presenze fra tutte le competizioni. Soddisfatto il tecnico Mikel Arteta, ecco le sue parole riportate dal sitodei londinesi: «Sono felice cherimanga con noi, rappresenta ciò che siamo e tutti i valori del club. Ora dobbiamo metterci al lavoro e continuare a sviluppare il grande talento che c’è in lui». Il Direttore Tecnico, Edu Gaspar, ha aggiunto: «Le basi di questa rosa sono costruite sui giovani talenti e in particolare su quelli che ...

Nketiah ha ufficialmente prolungato il proprio contratto con l'Arsenal. L'attaccante rimarra ancora a lungo a Londra Come comunicato dall'Arsenal sui propri canali ufficiali,Nketiah ha prolungato il proprio contratto. L'attaccante, classe 1999, ha messo la propria firma su un prolungamento su un quinquennale che avrà scadenza il 30 giugno del