Roma, operaio cade da un ponteggio: è in pericolo di vita (Di sabato 18 giugno 2022) Tragedia oggi a Roma, dove un operaio intento nel rifacimento della facciata di un palazzo è caduto da un'impalcatura. L'uomo, un 51enne italiano, è scivolato da un ponteggio in viale Regina Margherita, al civico 132, questa mattina alle ore 9:30. Incidente sul lavoro a Roma: operaio precipita dall'impalcatura Immediatamente sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato il 51enne in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico Umberto I. L'operaio sembra essere in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Scientifica e del distretto Salario-Parioli per effettuare i rilievi. L'impalcatura non è stata posta sotto sequestro, almeno per il momento. Gli agenti dovranno comunque capire se sono state ...

