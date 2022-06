Gli effetti devastanti della pandemia sulla salute degli italiani (Di sabato 18 giugno 2022) È desolante il rapporto sulla salute degli italiani dopo due anni di pandemia. Poco accesso alle cure e un aumento esponenziale del peso corporeo. Inoltre sono aumentati anche i fumatori e chi fa uso di alcol e antidepressivi Leggi su ilgiornale (Di sabato 18 giugno 2022) È desolante il rapportodopo due anni di. Poco accesso alle cure e un aumento esponenziale del peso corporeo. Inoltre sono aumentati anche i fumatori e chi fa uso di alcol e antidepressivi

Pubblicità

Adnkronos : #Omicron5, gli effetti secondo #Sileri: 'È come una bruttissima influenza, per i vaccinati'. - Palermofficial : Quando ti comunicano che il Palermo ha esercitato il diritto di riscatto su di te e ti appresti a diventare a tutti… - stanzaselvaggia : Gli effetti del salone del mobile sull’economia a Milano: venduti 100 000000 tamponi e un’impennata di Covid che la Borsa se la sogna. - RChiovenda : RT @PartitComunista: GLI EX COMUNISTI SI SONO VENDUTI ANCHE L'ANIMA La storica sede del P.C.I. In via delle Botteghe Oscure a Roma divente… - Umberto69957989 : @AStramezzi @EleonoraBracco @MassimoGalli51 Non è che si vergognino, dopo dovrebbero giustificare il fatto di aver… -