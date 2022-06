“È qui, in prima fila”. Gigi D’Alessio lo fa alzare e scatta l’ovazione (Di sabato 18 giugno 2022) Gigi D’Alessio concerto, una vera serata evento per celebrare i 30 anni di carriera del cantautore napoletano. Piazza del Plebiscito a Napoli era strapiena di persone, mentre sul palco si sono alternati tantissimi amici del mondo della musica e della televisione. Da Amadeus ad Alessandra Amoroso passando per Fiorello, Eros Ramazzotti, Vincenzo Salemme, Stefano De Martino, Clementino e tantissimi altri. Tutti a festeggiare Gigi D’Alessio al concerto andato in onda in diretta su Rai1. Tra gli ospiti anche il figlio, LDA, arrivato al Serale di Amici di Maria De Filippi. Gigi D’Alessio concerto: “È in prima fila” Il figlio di Gigi D’Alessio era attesissimo sul palco del concerto e insieme hanno cantato “Quello ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 18 giugno 2022)concerto, una vera serata evento per celebrare i 30 anni di carriera del cantautore napoletano. Piazza del Plebiscito a Napoli era strapiena di persone, mentre sul palco si sono alternati tantissimi amici del mondo della musica e della televisione. Da Amadeus ad Alessandra Amoroso passando per Fiorello, Eros Ramazzotti, Vincenzo Salemme, Stefano De Martino, Clementino e tantissimi altri. Tutti a festeggiareal concerto andato in onda in diretta su Rai1. Tra gli ospiti anche il figlio, LDA, arrivato al Serale di Amici di Maria De Filippi.concerto: “È in” Il figlio diera attesissimo sul palco del concerto e insieme hanno cantato “Quello ...

Pubblicità

teatrolafenice : Ascoltiamo un estratto dalla Ouverture di 'Saffo' di Simon Mayr, rappresentata per la prima volta qui nel 1794. Fra… - PisaSC : La settimana del Pisa Summer Camp….e non finisce qui! ?? Tutte le news ?? #Pisa #PisaSC #ForzaPisa #PisaSummerCamp - cristalaltea : RT @eugenio_zoffili: ?? PACE, AMORE e PRIMA VERA ERBA. Questo fine settimana tutti in piazza mercato!!! Bravo Simo! ?? qui: - Andra011111 : @AndreaOrlandosp Fossi in te scapperei da qui prima dell’inverno - xquantoconcerne : @giangio87 Ma che poi, io dico tanto, ma anche qui da me si vedono certi anziani alle 10 di mattina (e anche prima)… -