"Cosa non capite": la moglie di Zelensky a Forte dei Marmi, l'agghiacciante teoria di Diego Fusaro (Di sabato 18 giugno 2022) L'indiscrezione corre veloce: la moglie di Volodymyr Zelensky potrebbe trovarsi a Forte dei Marmi, l'esclusiva località in Versilia dove il premier ucraino possiede anche una sontuosa villa. Olena Zelenska, infatti, dopo essere rimasta a lungo in un luogo segreto sarebbe arrivata proprio a Forte dei Marmi, nella chiacchieratissima villa di via Civitali a Vittoria Apuana, l'immobile che Zelensky acquistò anni fa al costo di 3,8 milioni di euro. A indagare su lady Zelensky una troupe de La7, arrivata a Forte dei Marmi alla ricerca di testimonianze circa l'avvistamento di Olena, che ha sempre mantenuto un contatto e un filo diretto con l'Ucraina grazie ai social, dove ha continuato a postare sulla guerra e sui ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) L'indiscrezione corre veloce: ladi Volodymyrpotrebbe trovarsi adei, l'esclusiva località in Versilia dove il premier ucraino possiede anche una sontuosa villa. Olena Zelenska, infatti, dopo essere rimasta a lungo in un luogo segreto sarebbe arrivata proprio adei, nella chiacchieratissima villa di via Civitali a Vittoria Apuana, l'immobile cheacquistò anni fa al costo di 3,8 milioni di euro. A indagare su ladyuna troupe de La7, arrivata adeialla ricerca di testimonianze circa l'avvistamento di Olena, che ha sempre mantenuto un contatto e un filo diretto con l'Ucraina grazie ai social, dove ha continuato a postare sulla guerra e sui ...

Pubblicità

Giorgiolaporta : Che strano: #Draghi, #Macron e #Scholz hanno avuto tempo di scendere dal treno e cambiarsi, a #Kiev hanno avuto tem… - ItaliaViva : I grillini sono finiti, Salvini è in crisi, Forza Italia deve decidere cosa fare e Meloni oltre un tot sembra non p… - vascorossi : Cosa non darei… per vivere su un’isolaaa?? Sono felice, ho portato il mio spettacolo anche in Sicilia… Un traguardo…… - SessaAntonio : RT @imtheitaliansam: Premesso che le minacce sono totalmente sbagliate, voglio dire solo una cosa: QUESTE PAROLE FANNO SCHIFO. In una demo… - Claudio29032 : RT @BracaliM: Non so se sarete d'accordo o se la cosa vi interesserà ma per me, che sono da sempre grillino e quindi anche sostenitore dei… -