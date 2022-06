Calciomercato Milan, Renato Sanches rischia di sfumare: sul portoghese piomba il PSG (Di sabato 18 giugno 2022) Sul centrocampista portoghese del Lille, Renato Sanches oltre al concreto interesse del Milan, sembra esserci anche il Psg degli sceicchi Leggi su mediagol (Di sabato 18 giugno 2022) Sul centrocampistadel Lille,oltre al concreto interesse del, sembra esserci anche il Psg degli sceicchi

Pubblicità

DiMarzio : .@acmilan I Possibile inserimento del @PSG_inside nella corsa a Renato #Sanches: la situazione - DiMarzio : Il #Milan Femminile ha chiuso per Kosovare #Asllani, attaccante svedese dal #RealMadrid ?????????? - Corriere : Maldini-Milan, perché la firma del rinnovo non è ancora arrivata - Milannews24_com : Le ultime su #RenatoSanches - PianetaMilan : @acmilan, #Zavaglia: “Conoscendo #Massara ha un nome non uscito ancora” #Calciomercato #ACMilan #Milan #SempreMilan -