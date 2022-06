Berrettini-Van de Zandschulp oggi, ATP Queen’s 2022: orario, canale tv, programma, streaming (Di sabato 18 giugno 2022) A Londra, in Gran Bretagna, per quanto riguarda il torneo ATP 500 del Queen’s Club di tennis oggi, sabato 18 giugno, si disputeranno le semifinali del tabellone principale di singolare maschile ed andrà in scena anche la sfida che vedrà l’azzurro Matteo Berrettini opposto al neerlandese Botic Van de Zandschulp. LA DIRETTA LIVE DI Berrettini-VAN DE Zandschulp DALLE 14.00 Sarà possibile seguire il match di Van de Zandschulp-Berrettini in diretta tv su Sky Sport Tennis e su SuperTennisTV, mentre la diretta streaming verrà assicurata da SkyGo, Now, SuperTenniX e Tennis TV. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale del match tra Botic Van de Zandschulp e Matteo Berrettini. programma ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) A Londra, in Gran Bretagna, per quanto riguarda il torneo ATP 500 delClub di tennis, sabato 18 giugno, si disputeranno le semifinali del tabellone principale di singolare maschile ed andrà in scena anche la sfida che vedrà l’azzurro Matteoopposto al neerlandese Botic Van de. LA DIRETTA LIVE DI-VAN DEDALLE 14.00 Sarà possibile seguire il match di Van dein diretta tv su Sky Sport Tennis e su SuperTennisTV, mentre la direttaverrà assicurata da SkyGo, Now, SuperTenniX e Tennis TV. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale del match tra Botic Van dee Matteo...

Pubblicità

Eurosport_IT : Che momento per Matteo #Berrettini! ? 7/7 al rientro dall’infortunio ? 4a semfinale in un ATP 500 ? 31 vittorie… - tvdellosport : BERRETTINI IN SEMIFINALE?? ????Matteo Berrettini batte 6-4 6-2 Paul e vola in semifinale al Queen’s dove affronterà… - zazoomblog : Berrettini-Van de Zandschulp oggi ATP Queen’s 2022: orario canale tv programma in chiaro streaming - #Berrettini-Va… - telodogratis : Berrettini-Van de Zandschulp oggi in tv semifinale Atp Queen’s: dove vederla in diretta - danieledv79 : RT @Pinucci63757977: Solo il @fattoquotidiano che ha Scanzi come esperto di tennis può parlare di debacle per Berrettini che viene da un lu… -