Armi a Kiev, Draghi smentito dagli ucraini (Di sabato 18 giugno 2022) L'incontro di Draghi con Zelensky non è l'unico ad essere avvenuto in questi giorni, una delegazione del Parlamento di Kiev è infatti stata in visita a Roma incontrando esponenti del Pd e i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico ed Elisabetta Casellati. Se la versione del Presidente ucraino, battute da tutte le agenzie, dopo il meeting con i leader europei non corrispondeva esattamente con quanto il nostro Premier ha riferito in conferenza stampa riguardo agli argomenti trattati, le affermazioni di Oleksander Korniero, vice presidente della Verkhova Rada d'Ucraina, non lasciano spazio ai dubbi sul tema Armi. Durante la visita in Italia la delegazione ucraina ha incontrato vari rappresentanti del Ministero degli Esteri ed il viceministro della Difesa Stefania Pucciarelli "con cui si è parlato di aiuti militari alla luce della ...

