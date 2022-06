Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2022 ore 17:45 (Di venerdì 17 giugno 2022) Viabilità DEL 17 GIUGNO 2022 ORE 16.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA LE USCITE OSTIENSE FINO ALL USCITA RomaNINA IN CARREGGIATA OPPOSTA IN INTERNA CODE PER UN SINISTRO TRA LA CASSIA E LA SALARIA E ALTRE CODE PIU’ AVANTI TRA GLI SVINCOLI NOMENTANA E PRENESTINA UN ALTRO INCIDENTE è SEGNALATO SULLA Roma FIUMICINO IN ENTRATA IN CENTRO ALTEZZA VIA DELLA MAGLIANA CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA CASTEL RomaNO E ARILIA PER CHI è IN VIAGGIO VERSO LATINA INFINE UN AGGIORNAMENTO SULL AUTOSTRADA A1 Roma NAPOLI UN INCIDENTE è LA CAUSA DI CODE TRA IL NODO CON L A24 Roma TERAMO E VALMONTONE CON RIPERCUSSIONE ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 17 giugno 2022)DEL 17 GIUGNOORE 16.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA LE USCITE OSTIENSE FINO ALL USCITANINA IN CARREGGIATA OPPOSTA IN INTERNA CODE PER UN SINISTRO TRA LA CASSIA E LA SALARIA E ALTRE CODE PIU’ AVANTI TRA GLI SVINCOLI NOMENTANA E PRENESTINA UN ALTRO INCIDENTE è SEGNALATO SULLAFIUMICINO IN ENTRATA IN CENTRO ALTEZZA VIA DELLA MAGLIANA CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA CASTELNO E ARILIA PER CHI è IN VIAGGIO VERSO LATINA INFINE UN AGGIORNAMENTO SULL AUTOSTRADA A1NAPOLI UN INCIDENTE è LA CAUSA DI CODE TRA IL NODO CON L A24TERAMO E VALMONTONE CON RIPERCUSSIONE ...

Pubblicità

romamobilita : #viabilità, Traffico intenso sul #Gra tra diramazione Roma Nord e Via Prenestina - LuceverdeRoma : ?? #MuovitiConNoi a #SanMarino ??#Viabilità e trasporto pubblico in tempo reale con il nuovo notiziario in onda su… - ESComunicazione : Pubblicato su @gazzettauff il dl @mims_gov con norme su ??#Giubileo2025 e viabilità @Roma ??navi da crociera a… - MassimoChiaram7 : RT @romamobilita: #viabilità #Roma Traffico intenso via Ostiense (Marconi-via del Mare) - MassimoChiaram7 : RT @romamobilita: #viabilità #Roma Traffico intenso via del Trullo (Portuense-Magliana) -

Corpus Domini a Empoli, i provvedimenti per la processione ... via Leonardo da Vinci, via Verdi, piazza Don Minzoni, via Roma, piazza della Vittoria, via del ... è stato ritenuto opportuno adottare provvedimenti in materia di traffico e viabilità. Come disposto ... Autosole, incidente sull'A1 tra Umbria e Toscana: due morti e diversi feriti ...di rientrare in autostrada a Chiusi dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Al momento è di sette chilometri la coda che si è accumulata sull'Autosole, tra Valdichiana e Fabro, in direzione Roma. ... RomaDailyNews ... via Leonardo da Vinci, via Verdi, piazza Don Minzoni, via, piazza della Vittoria, via del ... è stato ritenuto opportuno adottare provvedimenti in materia di traffico e. Come disposto ......di rientrare in autostrada a Chiusi dopo aver percorso laordinaria. Al momento è di sette chilometri la coda che si è accumulata sull'Autosole, tra Valdichiana e Fabro, in direzione. ... Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2022 ore 08:15 - RomaDailyNews