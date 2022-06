Una donna di 56 anni investita da un'auto d'epoca all'altezza di un attraversamento pedonale (Di venerdì 17 giugno 2022) CIVITANOVA - investita da un'auto d'epoca mentre attraversa la strada, 56enne finisce all'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, con l'eliambulanza. L'incidente è avvenuto questa mattina, lungo la ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 17 giugno 2022) CIVITANOVA -da un'd'mentre attraversa la strada, 56enne finisce all'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, con l'eliambulanza. L'incidente è avvenuto questa mattina, lungo la ...

Pubblicità

PagliariniSte : ??La violenza del giorno su una donna #Udine Elisabetta Molaro aveva 40 anni. l'ha uccisa il marito con 40 coltellat… - CarloCalenda : Maria Elena è stata vittima di un linciaggio mediatico e giudiziario che non ha paragoni. Ed è accaduto perché è un… - SimoneAlliva : 'Sempre ai bordi della periferia sociale, difficile guardare in faccia la realtà. Sono brutta, una donna transgener… - SantomauroCurv1 : @TuttoAforismi La stessa cosa per una donna.....se nn ammette mai i suoi sbagli.....e perde le persone per orgoglio… - FabPozz : Troppe volte capita di vedere #autisti guidare conversando al #cellulare o impegnati a mandare #messaggi #sms. Poss… -