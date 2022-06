Sushi Day | il 18 giugno si celebra il piatto giapponese più amato

(Di venerdì 17 giugno 2022) L’appuntamento da non perdere con il . Le iniziative speciali in programma. Non dovete perdervi sabato 18ilDay, la giornata internazionale dedicata al golosoin tutto il mondo e sempre di più anche in Italia. Ilè L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Pubblicità

iNomrzr : sushi day con mamma (lho obbligata) - Ansa_TerraGusto : Sabato 18 giugno torna la giornata internazionale del #sushi. Secondo dati elaborati da @UberEats, la cucina tradi… - CatelliRossella : Sushi Day, il 18 giugno festa che celebra cucina giapponese - Fiere & Eventi - - GianlucaPacella : #Sushi #SushiDay Sushi Day, il 18 giugno festa che celebra cucina giapponese - ItalyGourmet : -

La special edition per celebrare l'InternationalIn occasione dell'lnternationaldel 18 giugno , Deliveroo, in collaborazione con Basara, rende omaggio ad una delle ...MIRANDOLA - In occasione dell'lnternationaldel 18 giugno Deliveroo , la piattaforma leader nell'online food delivery, in collaborazione con Basaraa Milano rende omaggio a una delle specialità più amate della cucina del Sol ...Da non perdere il Sushi Day del 18 giugno si celebra il piatto giapponese più amato, con tanti eventi ed iniziative speciali ...(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Torna domani, 18 giugno, la giornata internazionale del sushi, piatto della cucina giapponese realizzata con riso insieme ad altri ingredienti come pesce e alghe nori. L'alimen ...