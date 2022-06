Ronaldo calciatore più social della stagione, seguono Messi e Neymar (Di venerdì 17 giugno 2022) Cristiano Ronaldo è il calciatore più social della stagione 2021/2022. Questo quanto emerge dal monitoraggio di Talkwalker, multinazionale leader globale nella social e Consumer Intelligence, che misura quotidianamente le principali federazioni, i team e gli atleti a livello globale in termini di presenza interazioni (engagement), followership e partnership sui social. Il portoghese domina la classifica con 1,9 miliardi di interazioni social a livello mondiale. “Un risultato straordinario quello di Ronaldo, nonostante il suo club nel campionato sia arrivato solo quinto in questa stagione – commenta Stefano Russo, Media & Sports Director di Talkwalker – ma, e non a caso, il Manchester United è primo nella nostra ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 giugno 2022) Cristianoè ilpiù2021/2022. Questo quanto emerge dal monitoraggio di Talkwalker, multinazionale leader globale nellae Consumer Intelligence, che misura quotidianamente le principali federazioni, i team e gli atleti a livello globale in termini di presenza interazioni (engagement), followership e partnership sui. Il portoghese domina la classifica con 1,9 miliardi di interazionia livello mondiale. “Un risultato straordinario quello di, nonostante il suo club nel campionato sia arrivato solo quinto in questa– commenta Stefano Russo, Media & Sports Director di Talkwalker – ma, e non a caso, il Manchester United è primo nella nostra ...

