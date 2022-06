Roma, Zaniolo: “Interesse delle big? Mi fa piacere ma non mi distrae” (Di venerdì 17 giugno 2022) “L’obiettivo di quest’anno era quello di non fermarsi e di riprendere continuità. Ho segnato 8 gol, ad alcuni possono sembrare pochi ma era da folli pensare che potessi farne 25 o 30 dopo due anni fermo. Abbiamo regalato ai tifosi un trofeo che mancava da tantissimo, direi che è andata benissimo”. Nicolò Zaniolo commenta la stagione appena conclusa, la sua quarta con i giallorossi. “Dopo il gol contro il Trabzonspor mi sono detto: ‘sei finalmente tornato a giocare’. Contro il Bodo ho giocato la partita perfetta” ha aggiunto. Sulla Nazionale e sul fallimento Mondiale: “Sono dispiaciuto, ma sono anche abituato a rincorrere. Nel mezzo ci saranno altri obiettivi”. “L’Interesse delle grandi squadre mi fa piacere: se pensano a te significa che vali – ha detto Zaniolo -. Ma questo non mi ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 giugno 2022) “L’obiettivo di quest’anno era quello di non fermarsi e di riprendere continuità. Ho segnato 8 gol, ad alcuni possono sembrare pochi ma era da folli pensare che potessi farne 25 o 30 dopo due anni fermo. Abbiamo regalato ai tifosi un trofeo che mancava da tantissimo, direi che è andata benissimo”. Nicolòcommenta la stagione appena conclusa, la sua quarta con i giallorossi. “Dopo il gol contro il Trabzonspor mi sono detto: ‘sei finalmente tornato a giocare’. Contro il Bodo ho giocato la partita perfetta” ha aggiunto. Sulla Nazionale e sul fallimento Mondiale: “Sono dispiaciuto, ma sono anche abituato a rincorrere. Nel mezzo ci saranno altri obiettivi”. “L’grandi squadre mi fa: se pensano a te significa che vali – ha detto-. Ma questo non mi ...

