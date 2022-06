' Quindici assunzioni per crescere ancora' - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

LA NAZIONE

Le nuove, in tutto una quindicina, riguardano, per l'area fiscale, un consulente, un addetto al controllo di gestione e un addetto al back office; per l'area formazione quattro tutor e uno ......diretto Conguaglio e contributo addizionale Accordo di transizione occupazionale... nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più didipendenti e che operano in settori ... "Quindici assunzioni per crescere ancora" Le nuove assunzioni, in tutto una quindicina, riguardano, per l’area fiscale, un consulente, un addetto al controllo di gestione e un addetto al back office; per l’area formazione quattro tutor e uno ...Confcommercio cerca personale. Tra i profili uno psicologo del lavoro. Tempestini: "Ci rafforziamo per supportare al meglio le aziende" ...