Per il 2024 i prossimi MacBook Air e iPad Pro con schermo OLED (Di venerdì 17 giugno 2022) Apple ha in programma di far avanzare ulteriormente la sua tecnologia di visualizzazione a bordo dei suoi pannelli entro il 2024. Secondo un nuovo rapporto dell’analista Ross Young, pare sempre più probabile che il colosso di Cupertino rilascerà display OLED a bordo del monitor dell’iPad Pro. L’analista ha anche affermato che il futuro MacBook con pannello OLED dovrebbe essere un MacBook Air, ma potenzialmente potrebbe diventare un MacBook, MacBook Pro o una nuova categoria con l’avvicinarsi del 2024. Nel rapporto si evince che sembrerebbe sempre più probabile che l’azienda statunitense lancerà un notebook OLED da 13,3 pollici nel 2024 oltre agli OLED da 11 pollici e agli ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 17 giugno 2022) Apple ha in programma di far avanzare ulteriormente la sua tecnologia di visualizzazione a bordo dei suoi pannelli entro il. Secondo un nuovo rapporto dell’analista Ross Young, pare sempre più probabile che il colosso di Cupertino rilascerà displaya bordo del monitor dell’Pro. L’analista ha anche affermato che il futurocon pannellodovrebbe essere unAir, ma potenzialmente potrebbe diventare unPro o una nuova categoria con l’avvicinarsi del. Nel rapporto si evince che sembrerebbe sempre più probabile che l’azienda statunitense lancerà un notebookda 13,3 pollici neloltre aglida 11 pollici e agli ...

Per il 2024 i prossimi MacBook Air e iPad Pro con schermo OLED Apple ha in programma di far avanzare ulteriormente la sua tecnologia di visualizzazione a bordo dei suoi pannelli entro il 2024. Secondo un nuovo rapporto ... a frequenza di aggiornamento variabile ...